Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc și-a anulat toate vizitele de sambata, din cauza unei ușoare stari gripale, anunța Vaticanul, dar fara sa dea alte explicații. Citește și: Ovidiu Parșan, actor in filmul propus de Romania pentru Oscar, candideaza la primarie ”Din cauza unei usoare strari gripale, Papa si-a anulat, ca masura…

- Vești proaste pentru fanii tenorului spaniol Placido Domingo. Un diagnostic de bronșita il obliga sa ia o perioada de repaus vocal de cel puțin 10 zile, noteaza click.ro. Cantarețul de opera a anunțat faptul ca nu va putea susține concertele programate in aceasta luna, la București și Cluj. Potrivit…

- Vești triste pentru fanii fotbvalului romanesc! Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Oțelul Galați nu trece prin cea mai buna perioada din viața lui. Tehnicianul se confrunta cu probleme grave de sanatate. Iata mesajul transmis de conducerea clubului!

- Andra și Catalin Maruța se confrunta cu datorii enorme. Cuplul are datorii pentru firmele pe care le deține, in valoare de aproape 16 milioane de lei, in condițiile in care deschide și inchide afaceri periodic. Firmele cuplului Andra – Maruța se confrunta cu datorii enorme. Soții au impreuna patru firme…

- Credincioșii o sarbatoresc maine pe Sfanta Mucenița Agata, cunoscuta drept o protectoare a femeilor care sufera de cancer la san. Le apara pe toate femeile, indiferent de problema de sanatate cu care se confrunta. Iata o rugaciune pe care trebuie sa o spui in data de 5 februarie.

- Nicholas, fiul Elenei Gheorghe, se confrunta cu cateva probleme de sanatate. Chiar artista a fost cea care, prin intermediul rețelelor de socializare, a dezvaluit ce se intampla cu baiatul ei.

- Au fost anunțate vești triste pentru fanii sportului! O cunoscuta jucatoare de tenis a fost diagnosticata pentru a doua oara cu cancer. Iata care este starea de sanatate a fostei sportive de performanța, dar și anunțul facut de aceasta, in urma cu puțin timp!

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana , s-a confruntat in trecut cu probleme de sanatate, iar unii chiar au speculat ca ar fi suferit de o boala grava. Fara a da detalii, Geoana a recunoscut ca a intampinat unele probleme, ba, mai mult, a dezvaluit ca i s-a pus de doua ori diagnostic greșit…