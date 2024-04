Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita va evolua in prima etapa a play-out-ului Ligii a II-a la Turnu Magurele, pe terenul ultimei clasate din Grupa A, CSM Alexandria. Meciul e programat sambata, la ora 11.00, și nu va fi televizat. Marile dureri de cap ale echipei banatene in fata acestui meci aproape decisiv, mai ales pentru…

- CSC Dumbravita si-a aflat azi programul din play-out-ul Ligii 2. Elevii lui Cosmin Stan incep faza a doua a campionatului cu o deplasare lunga, pe terenul nou promovatei CSM Alexandria, formatie aproape condamnata la retrogradare. In jurul datei de 30 martie e programata prima runda. Liga 2 avand pauza,…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț vizeaza DOAR victoria in partida cu CSC Dumbravița. Meciul, care conteaza pentru etapa a XVII-a a Ligii a II-a, va avea loc sambata, 2 martie, cu incepere de la ora 11:00, pe stadionul municipal ”Ceahlaul” din Piatra Neamț. Matei MORARU – Catalin ANTON – Stefan KRELL Pietrenii…

- CSC Dumbravita are parte, la finalul acestei saptamani, de cea mai lunga deplasare de pana acum din actuala ediție a Ligii a II-a. In cadrul etapei a 17-a, echipa banateana va juca pe terenul echipei Ceahlaul Piatra Neamț. Meciul e programat sambata, la ora 11.00, pe stadionul „Ceahlaul”. Dumbravita…

- Cea mai lunga deplasare pentru CSC Dumbravița. CSC Dumbravița are parte, la finalul acestei saptamani, de cea mai lunga deplasare de pana acum din actuala ediție a Ligii a II-a. In cadrul etapei a 17-a, alb-verzii joaca pe

- Alb-violetii au pierdut azi pentru prima data in jocurile amicale din aceasta iarna. Esecul Politehnicii a venit cu o echipa din afara „zonei”, CSU Alba Iulia, revelatie in Seria 9 a Ligii 3, scor 1-3 (1-2). Golul timisorenilor a fost marcat de Fabian Marincu din lovitura libera. Dupa prima remiza,…

- FCSB și Farul Constanța au remizat, scor 1-1, luni, pe Arena Nationala din Capitala, in epilogul etapei cu numarul 24 a Ligii 1. In ziua in care Gica Hagi a implinit 59 de ani, Farul Constanța a obținut un punct la Bucuresti, in fața FCSB-ului, dupa ce a prestat un joc pe alocuri modest. Dupa […]