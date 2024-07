Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita, singura reprezentanta a Timisului in primele doua esaloane, si-a aflat azi programul din sezonul regular al noii editii a Ligii 2. Alb-verzii vor debuta pe teren propriu la inceputul lunii august, in compania celor de la Metalul Buzau, formatie aflata in premiera la acest nivel. Timisenii…

- CSC Dumbravita a incheiat stagiul de pregatire de la Santamaria-Orlea cu un amical la Simeria contra celor de la CSM Unirea Alba Iulia. A fost al treilea 0-1 consecutiv pentru elevii lui Cosmin Stan. De aceasta data infrangerea cu gruparea de Liga 3 a fost pusa pe seama oboselii din cantonament, dupa…

- CSC Dumbravita a pierdut marti seara al doilea amical la rand contra unei reprezentante a Romaniei in Conference League, cu acelasi scor strans: 0-1. De aceasta data, alb-verzii, au fost depasiti la limita de CFR Cluj, pe terenul formatiei pregatite de Dan Petrescu. Alb-verzi, dar echipati in visiniu…

- CSC Dumbravita a cedat doar cu 0-1 in fata locului 3 din editia 2023-24 a SuperLigii. Singurul gol al partidei a fost marcat de Alex Mitrita, jucatorul Universitatii Craiova care spera la o convocare la EURO 2024 vara aceasta. La timiseni a aparat in ultima jumatate de ora portarul Robert Miklos, revenit…

- CSC Dumbravita si-a modificat programul de jocuri amicale si va avea parte de inca un joc cu un adversar de prima liga. Dupa duelul cu CS Universitatea Craiova, programat maine, elevii lui Cosmin Stan o vor infrunta si pe CFR Cluj, adica cealalta reprezentanta a Romaniei in UEFA Conference League 2024-25.…

- Nascut la 9 septembrie 2005 (18 ani), Rareș Butnarașu a fost format la academiile cluburilor Juventus Timișoara (acum FC Luceafarul Timișoara) și Ripensia Timișoara. Pentru Ripensia a debutat la seniori, in Liga a 2-a, pe cand avea doar 16 ani. A strans noua prezențe și a marcat primul sau gol intr-un…

- CSC Ghiroda nu a putut stopa favorita FC Bihor din drumul catre Liga 2. In finala barajului de promovare timisenii au inceput cu stangul, suferind o eliminare devreme, apoi a urmat si o gafa de portar care a netezit drumul oradenilor spre esalonul secund. S-a incheiat 3-0 (2-0) dupa acel 2-2 cu scandal…

- Interes deosebit pentru returul dintre FC Bihor si CSC Ghiroda in returul pentru a stabili numele promovatei in Liga secunda. Ca sa nu mai fie problemele din tur, unda brigada condusa de Motan si-a batut joc de fotbal, federalii au trimis la toate cele cinci partide de baraj „fluierasi” din prima liga,…