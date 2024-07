Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a inregistrat cel mai categoric succes din teste, pe seama divizionarei terte Progresul Pecica. A fost 8-0, ieri, pe arena „Stefan Dobay”, in penultimul amical al formatiei pregatite de Cosmin Stan inaintea startului Ligii 2. Cristian Padurariu a deschis scorul in minutul 4, apoi Modan…

- CSC Dumbravita a disputat sambata seara primul si singurul test al verii cu o colega din viitorul sezon al Ligii 2. Nou promovata FC Bihor, care s-a impus in finala barajului cu Ghiroda, a castigat cu 2-1 dupa ce alb-verzii au deschis scorul. Timisenii au folosit o garnitura de start diferita fata de…

- CSC Dumbravita, singura reprezentanta a Timisului in primele doua esaloane, si-a aflat azi programul din sezonul regular al noii editii a Ligii 2. Alb-verzii vor debuta pe teren propriu la inceputul lunii august, in compania celor de la Metalul Buzau, formatie aflata in premiera la acest nivel. Timisenii…

- CSC Dumbravita a incheiat stagiul de pregatire de la Santamaria-Orlea cu un amical la Simeria contra celor de la CSM Unirea Alba Iulia. A fost al treilea 0-1 consecutiv pentru elevii lui Cosmin Stan. De aceasta data infrangerea cu gruparea de Liga 3 a fost pusa pe seama oboselii din cantonament, dupa…

- CSC Dumbravita a pierdut marti seara al doilea amical la rand contra unei reprezentante a Romaniei in Conference League, cu acelasi scor strans: 0-1. De aceasta data, alb-verzii, au fost depasiti la limita de CFR Cluj, pe terenul formatiei pregatite de Dan Petrescu. Alb-verzi, dar echipati in visiniu…

- CSC Dumbravita si-a modificat programul de jocuri amicale si va avea parte de inca un joc cu un adversar de prima liga. Dupa duelul cu CS Universitatea Craiova, programat maine, elevii lui Cosmin Stan o vor infrunta si pe CFR Cluj, adica cealalta reprezentanta a Romaniei in UEFA Conference League 2024-25.…

- CSC Dumbravita a anuntat ieri nu mai putin de noua plecari din lotul cu care a incheiat stagiunea 2023-24. Divizionara secunda timiseana a oficializat totodata si patru achizitii pana acum iar programul pentru pregatirea noului sezon a fost batut in cuie. Alb-verzii se reunesc luni, 1 iulie, sub comanda…

- CFR Timisoara a cedat oarecum conform calculelor hartiei in prima mansa a finalei pe terenul favoritei United Galati. Gazdele s-au impus cu 5-2 (2-0) iar jocul 2 al disputei dupa regula cel mai bun din cinci intalniri are loc tot in Moldova. Banatenii s-au prezentat in Sala Sporturilor Dunarea dupa…