- CSC Dumbravita a cedat doar cu 0-1 in fata locului 3 din editia 2023-24 a SuperLigii. Singurul gol al partidei a fost marcat de Alex Mitrita, jucatorul Universitatii Craiova care spera la o convocare la EURO 2024 vara aceasta. La timiseni a aparat in ultima jumatate de ora portarul Robert Miklos, revenit…

- CSC Dumbravita si-a modificat programul de jocuri amicale si va avea parte de inca un joc cu un adversar de prima liga. Dupa duelul cu CS Universitatea Craiova, programat maine, elevii lui Cosmin Stan o vor infrunta si pe CFR Cluj, adica cealalta reprezentanta a Romaniei in UEFA Conference League 2024-25.…

- Gatitul acasa ramane o practica des intalnita in multe gospodarii din Romania. 76% dintre romani sunt de parere ca acest obicei nu va disparea in urmatorii 20 de ani, arata studiul „Cum se raporteaza romanii la gatit”, realizat de iVox și AGRICOLA. Cu toate acestea, datele confirma ca barbații se implica…

- ADVERSARI… CSM Vaslui și-a aflat, zilele trecute, programul din viitorul sezon al Ligii Zimbrilor. Ediția 2024-2025 va debuta pe 31 august, iar trupa pregatita de Gabriel Armanu va juca, pe teren propriu, impotriva celor de la CSM București. Deși s-a tras la sorți programul, handbaliștii vasluieni inca…

- Ediția a treia a Zilelor Județului Dambovița are loc in perioada 31 mai – 13 iunie, perioada in care autoritațile au pregatit pentru dambovițeni și nu numai evenimente din cele mai diverse: expoziții, targuri, intreceri sportive, ateliere, concursuri, concerte și spectacole diverse. Cei mai merituoși…

- „Simfonia Apei” revine. Fantanile Urbane din centrul Bucureștiului sunt pregatite sa gazduiasca din nou, incepand cu data de 17 mai 2024, spectacolele de apa, muzica și lumini „Simfonia Apei”. Show-urile multimedia impresionante, ajunse la cea de-a V-a ediție, reprezinta o oportunitate deosebita pentru…

- In ultimul meci oficial din campionat, Chindia va juca pe teren propriu cu CSM Slatina, peste doua saptamani. Etapa viitoare Chindia va sta. Liga a II a. Seria B – play-out. Etapa a 5 a. Rezultate tehnice CSA Steaua – CSM Slatina 2-0Viitorul – CS Tunari 1-2Progresul Spartac – Chindia 0-2 1. CSA Steaua…

- CARE PE CARE… Partea a doua a returului Ligii 4 Vaslui se anunța una fierbinte in zona retrogradarii, acolo unde Rebricea și Valeni se lupta pentru evitarea locurilor de baraj, in timp ce Muntenii de Jos, Sporting Vaslui și Dranceni se bat sa ajunga la baraj. Cu șase etape inainte de finalul campionatului,…