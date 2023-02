Stiri pe aceeasi tema

- Telekom Romania Mobile a inregistrat in 2022 venituri totale de 306,4 milioane de euro, in scadere cu 2,9% fata de 2021. Baza de clienti a crescut cu 12,9% in 2022 comparativ cu anul precedent, a crescut atat numarul abonatilor, cat si cel al utilizatorilor prepaid, ajungand la finele anului trecut…

- Romania ramane in primele 10 destinații de export pentru produsele grecești pentru al 3-lea an consecutiv, arata publicația POWER GAME , citata de Rador. Valoarea totala a exporturilor grecești catre Romania s-a situat la un nivel record de 1.823,4 milioane de euro (fața de 1.389,8 milioane de euro…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.XII.2022, au totalizat 33.491.800 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 190.500 tep fata de perioada 1.I-31.XII.2021. Productia interna a insumat 17.816.800 tep, in scadere cu 467.200 tep (-2,6%) fata de perioada 1.I-31.XII.2021, iar…

- BVB Grup include Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si CCP.RO. Venituri operationale BVB individual in 2022 au inregistrat o crestere de 23% sau 6,10 milioane lei comparativ cu perioada precedenta, de la 26,60 milioane lei la 32,70 milioane lei, generata de avansul de 25% al veniturilor…

- In anul 2022, pe fondul eforturilor extinse ale autoritaților de a stopa activitațile ilegale de la granițele țarii, peste 110 milioane de țigarete de contrabanda au fost capturate la frontierele Romaniei. Valoarea pe piața neagra a țigaretelor de contrabanda reținute de autoritațile romane in 2022…

- ”In perioada 1.I-30.XI.2022, resursele de energie primara au scazut cu 0,4%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,1% fata de perioada 1.I-30.XI.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.XI.2022, au totalizat 30.584.800 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 135.000…

- • Geely Auto a vandut 1.432.988 de unitați in 2022, in creștere cu 8% fața de anul trecut • Vanzarile anuale de vehicule cu energie noua au ajuns la 328.727 de unitați • Geely Auto și-a stabilit un obiectiv de 1,65 milioane de unitați vandute in 2023 • Volumul total al vanzarilor la export a fost de…

- Volumul creditelor de consum ale populației oferite de bancile din Republica Moldova a scazut pe parcursul anului trecut, comparativ cu anul 2021, cand s-a inregistrat o creștere cu trei miliarde de lei, susține expertul economic, Veaceslav Ionița, scrie Radiomoldova. Potrivit economistului, acest fapt…