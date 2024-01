O echipa de cercetatori din Sao Paolo a descoperit in veninul unei reptile o proteina, care ar putea fi eficace in scaderea hipertensiunii arteriale. Și nu este orice venin, ci cel de la vipera Bothrops cotiara, numita și vipera Cotiara cu varf de sulița, precizeaza Newsweek intr-un articol, Studiind veninul provenit de la vipera Bothrops cotiara , cercetatorii de la Universitatea Federala din Sao Paolo au gasit o proteina, sau peptita, numita Bc-7a, care ar putea reduce hipertensiunea arteriala , in același mod ca unele medicamente folosite de obicei pentru acest tip de patologii. Se știe ca…