Recentele speculații cu privire la un plan propus de fostul președinte Donald Trump pentru incheierea razboiului din Ucraina au starnit controverse și neliniști in mediul politic internațional. Kremlinul a declarat (pentru Newsweek) ca evaluarea acestui plan este „imposibila", fara mai multe detalii și confirmari. Potrivit informațiilor publicate de The Washington Post, Trump ia in considerare […]