Vânzările de maşini în Rusia s-au prăbuşit cu 58,8% în 2022 Cativa producatori de automobile rusi au suspendat productia pentru perioade ale anului trecut, deoarece industria a avut probleme sa se aprovizioneze cu piese si sa stabileasca noi lanturi de aprovizionare, dupa impunerea sanctiunilor pentru actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. ”Problemele cu sanctiunile si presiunea fara precedent asupra pietei ruse pe toate fronturile, desigur, nu au putut decat sa afecteze industria auto”, a declarat seful comitetului auto al AEB, Alexei Kalitsev, intr-un briefing. Producatorii de autovehicule occidentali de inalt profil, cum ar fi Renault, au parasit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Schimbul de puncte de vedere despre problemele regionale cele mai acute va fi foarte important, unele (dintre aceste probleme) mai apropiate noua, Rusiei, iar altele mai apropiate Chinei”, anunta joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. ”Liderii nostri vor aborda aceste probleme in…

- La fel ca mulți alți producatori de automobile care au activat pe piața din Rusia, Renault a vandut acțiunile AvtoVAZ la finalul lunii aprilie, pe o rubla, catre Institutul de Știința al Federației Ruse. Aceasta decizie a fost luata in contextul invaziei ruse din Ucraina. Francezii au pastrat opțiunea…

- ”Da, a fost aprobat”, a declarat presedintele AvtoVAZ, Maxim Sokolov. Renault si-a vandut pachetul majoritar de actiuni detinut la Avtovaz statului rus, pentru doar o rubla (0,0165 USD), la inceputul acestui an, dar cu o optiune de a-l rascumpara in sase ani. Aceeasi institutie de stat a preluat luna…

- Noile vanzari de autoturisme si vehicule comerciale usoare (LVC) au scazut cu aproape 61% fata de aceeasi perioada a anului trecut, deoarece sanctiunile occidentale limiteaza accesul Rusiei la unele materiale, iar scaderea cererii si preturile ridicate impiedica si mai mult dezvoltarea sectorului. Dar…

- Producatorii OPEC si non-OPEC, un grup de 23 de tari producatoare de petrol cunoscut sub numele de OPEC+, au decis sa ramana la politica lor existenta de reducere a productiei de petrol cu ​​2 milioane de barili pe zi, sau cu aproximativ 2% din cererea mondiala, din noiembrie 2022 si pana la sfarsitul…

- „Pentru a-și caștiga razboiul din Ucraina, Vladimir Putin are nevoie ca Occidentul sa nu-i mai susțina adversarul. Cea mai buna ocazie a lui de a pune o pana intre cei doi va veni in aceasta iarna. Inainte de razboi, Rusia asigura 40-50% din importurile de gaze naturale ale UE. In august, Putin a inchis…

- Președintele Vladimir Putin a indemnat miercuri guvernul rus sa verifice prețurile automobilelor, in contextul in care un șef al industriei auto din Rusia a declarat ca sancțiunile occidentale ar putea duce la scaderea vanzarilor anuale sub 1 milion de unitați pentru prima data de cand exista statistici…

- Veniturile globale ale grupului au crescut cu 20,5% atunci cand sunt ajustate pentru cedarea fostei sale divizii rusesti Avtovaz, a spus Renault, adaugand ca a inregistrat cel mai bun efect al pretului consemnat vreodata, in timp ce vanzarile trimestriale de vehicule coborat cu 2,4% fata de anul trecut.…