Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, ca este „o chestiune de viata si de moarte” pentru Rusia „ceea ce se intampla” in Ucraina, in timp ce Occidentul nu urmareste decat „sa-si imbunatateasca (pozitia) tactica”, relateaza…

- Inregistrarea candidaților Rusiei pentru alegerile prezidențiale din martie s-a incheiat, a informat duminica TASS, pe lista fiind președintele actual Vladimir Putin, așteptat sa caștige, și trei politicieni care susțin razboiul Moscovei in Ucraina.

- Procurorii suedezi au anuntat miercuri ca renunta la ancheta cu privire la exploziile la gazoductele Nord Stream 1 si 2, si predau anchetatorilor germani probele descoperite in investigatie, transmite Reuters. ‘Concluzia investigatiei este ca jurisdictia suedeza nu este aplicabila si ca, prin urmare,…

- Oficialii de la Stockholm au precizat miercuri ca Suedia nu are jurisdicție, prin urmare investigația nu are obiect, scrie Associated Press.Procurorii suedezi au anunțat miercuri ca au inchis ancheta privind exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 in 2022, confirmand astfel informațiile…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a aratat intentia de a vizita Phenianul in curand, a informat ieri presa de stat nord-coreeana KCNA, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Presedintele Putin i-a multumit, de asemenea, liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru invitatia sa de a vizita Phenianul,…

- Gazprom nu a oferit o cifra pentru noul record zilnic, dar a spus ca exporturile totale de gaze catre China prin conducta s-au ridicat la 22,7 miliarde de metri cubi in 2023, de aproape 1,5 ori mai mult decat cei 15,4 miliarde de metri cubi livrati in 2022. Rusia intensifica livrarile catre China pentru…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…