Stiri pe aceeasi tema

- O tanara mama nu știe ce sa mai faca pentru a putea sa iși vada fetița. Soțul femeii nu a mai ținut cont de nimic, a luat-o pe copila de trei ani și a plecat de acasa. Barbatul ar fi facut alianța ca tatal Danielei.

- Mari ar fi trait un coșmar in casnicia cu Dorel. Barbatul ar fi cheltuit banii familiei in scopuri personale și ar fi fost violent cu femeia, imediat dupa ce a avut loc cununia civila. Cum se apara acesta!

- Un nou scandal de corupție a fost declanșat de DNA, dupa ce șefa ASSMB, Oana Sivache era pusa sub control judiciar, find acuzata de laure de mita. Ca urmare a acestei situații, au inceput sa apara informații despre aceasta, dar și despre cine este și cu ce se ocupa soțul Oanei Sivache. Omul USR-iștilor,…

- Doru susține ca unchiul sau a fost stors de bani, pana la ultima picatura, de femeia cu aproximativ 20 de ani mai tanara, de care se indragostise la batranețe. Barbatul a povestit intreaga drama in ediția din aceasta seara a emisiunii Acces Direct.

- Dupa ce a acuzat-o ca i-a furat banii de pe card fostei soacre, Ana face noi acuzații la adresa Anișoarei. Ana susține ca, de fapt, a vrut sa scape de cei doi copii in trecut, atunci cand a spus daca fosta cumnata poate sa ii la munca in Anglia.

- Costel susține ca fratele lui ar fi fost ucis și ca totul ar fi pornit de la o razbunare. Minel a fost gasit mort la 300 de metri de stana, la cinci zile de cand a disparut, in condițiile in care in zona respectiva s-au facut cautari.

- Cazul profesorului disparut din Valcea este tot mai complicat, iar Anișoara scoate noi probe la iveala. Fosta soție considera ca familia barbatului a vorbit cu el de pe un alt telefon și doresc sa o incrimineze pe aceasta, deoarece nu au o relație apropiata.