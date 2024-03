Stiri pe aceeasi tema

- Numarul fraudelor online crește alarmant. O femeie din Sibiu a pierdut aproape jumatate de milion de euro dupa ce a fost inșelata de un individ care s-a dat drept prinț nigerian. Autoritațile spun ca sunt foarte multe cazuri de acest fel, cel puțin in județul Sibiu, și trag un semnal de alarma. In 2023…

- O doamna este disperata pentru ca a aflat ca soțul are o amanta care ar fi prietena ei cea mai buna. A aflat ca este inșelata de soț cu prietena ei. Andreea și-a spus povestea in ediția din aceasta seara a emisiunii Acces Direct.

- Unirea Principatelor din 1859 a stat și sub semnul hazardului. Puțini știu ca aceste eveniment istoric crucial pentru romani a fost salvat de o boieroaica indragostita de Cuza. Soțul ei, un boier aventurier, a falsificat alegerile, dar curajoasa moldoveanca l-a dat in vileag.

- O femeie a fost ucisa, iar alte sotul si fiica acestora au fost raniti de o masina care incercat sa forteze un blocaj al agricultorilor francezi la Pamiers, in Ariege (nord-vest), o drama in urma careia au fost retinuti trei barbati si plasati in arest preventiv, potrivit unei surse din cadrul politiei,…

- O femeie a decis sa divorțeze de soțul ei la doar 48 de ore dupa nunta pentru ca acesta i-a facut o farsa umilitoare in fața invitaților, conform The Mirror.Inainte de nunta, soțul ei incepuse sa se uite la videoclipuri cu farse. „I-am spus ca daca ar face așa ceva [o farsa], m-aș desparți imediat…

- Femeie aruncata pe fereastra de catre sot, de la etajul al treilea, in noaptea de 3 spre 4 ianuarie 2024, in Zalau, era originara din judetul Arad și a fost inmormantata in localitatea natala Horia

- O mama și copilul ei sunt acuzați de crima, dupa ce femeia și-ar fi ucis soțul in urma cu 3 ani cu ajutorul fiului minor. Barbatul a fost dat disparut in anul 2020. Atunci soția a susținut ca omul a plecat la munca in Italia, ba chiar a și divorțat in lipsa acestuia. Femeia și […]

- Elena Merișoreanu a marturisit, in cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, ca a fost inșelata de partenerul sau de viața, cat timp era plecata din țara. A vrut sa dea divorț imediat, insa mama ei a fost cea care a pus stop planului. Amanta soțului a devenit prietena a cantareței. EXCLUSIV Elena…