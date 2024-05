Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii halucinante ies la iveala in cazul Mirelei, femeia ale carei ramașite au fost gasite pe un camp din Dambovița. In timp ce presupusul criminal susține ca nu are nicio legatura cu cele intamplate și se considera nevinovat, cei care il cunosc au o varianta diferita, avand in vedere ca și fosta…

- Unul dintre cei mai celebri capi mafioti italieni, Francesco ”Sandokan” Schiavone, a devenit un colaborator al justitiei, dupa 26 de ani de inchisoare, declara vineri surse judiciare AFP. Francesco Schiavone, care a fost capul clanului Casalesi, cu baza la Casal di Principe, in apropiere de Napoli,…

- Lumea sportului din Dambovița este in doliu. Unul dintre cei mai mari antrenori de atletism din județ s-a stins din viața. Este vorba de antrenorul emerit, Nicolae Guțoiu, care slujit atletismul pana in ultima clipa a vieții. Acesta era antrenor la secțiile de atletism de al CS Targoviște și CSȘ Targoviște.…

- Un copil de 2 ani a DISPARUT la Tudora. Zeci de polițiști și TOATA lumea il cauta Un minor de 2 ani cautat de zeci de forte de ordine in comuna Tudora, dupa ce astazi, 17 martie, polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la dispariția unui minor de 2 ani, din comuna Tudora. Acesta se afla in…

- Consiliul Județean Cluj indeamna lumea sa adopte un caine, pentru ca aceștia sa aiba șansa la o viața mai buna. „Cainele, considerat cel mai bun prieten al omului este, cu siguranța, un partener de nadejde, capabil sa arate afecțiune și loialitate fara limite. Daca ești iubitor de animale și dorești…

- Un nou scandal monden s-a derulat in București, la Tribunal. In prim plan s-au aflat Anița Condescu și inca soțul ei. De altfel, fiica fostului președinte al clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu, se judeca de mai mult timp cu inca soțul ei, considerat un influent afacerist. Sunt acuzații de violența…