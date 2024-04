Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat are dosar penal si a fost retinut de catre politisti, pentru comiterea a trei infractiuni intr-un mall din Piatra Neamt. A devenit violent cand a observat-o pe fosta nevasta insotita de un barbat

- In ciuda faptului ca nu și-au mai vorbit dupa desparțire, fostul premier nu a ramas indiferent la aflarea veștii ca femeia care i-a fost alaturi, la bine și la greu, peste trei decenii, a incetat din viața. Se pare insa ca și actuala soție a lui Petre Roman trece prin momente dificile. Silvia Chifiriuc…

- Petre Roman se indreapta spre Romania, dupa aflarea veștii despre moartea Mioarei. Cand a fost sunat de reporterii WOWbiz era deja pe aeroport. Nu a vrut sa comenteze. Fosta soție a lui Petre Roman a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mioara Roman s-a confruntat cu probleme mari de sanatate,…

- Fosta sotie a primului premier al Romaniei dupa Revolutie, Petre Roman, s-a stins din viata la varsta de 83 de ani. Mioara Roman s-a stins din viața, noaptea trecuta, la varsta de 83 de ani, chiar la azilul din Snagov unde era internata de cateva luni. Potrivit unor surse, decesul ar fi survenit in…

- Mioara Roman a murit, azi-noapte, la azilul din Snagov, acolo unde era internata de cateva luni. Fosta sotie a lui Petre Roman ar fi decedat in urma unui stop cardio-respirator. Femeia avea 83 de ani. Cine a fost Mioara Roman? Mioara Roman, pe numele ei de fata, Mioara Georgescu, a fost prima șotie…

- Un barbat din judetul Timis, care si-a lovit fosta sotie cu un sucitor apoi i-a dat foc, a fost trimis in judecata. Femeia a suferit arsuri pe 60% din suprafata corporala si a murit a doua zi, potrivit news.ro Parchetul de pe langa Tribunalul Timis anunta, joi, trimiterea in judecata a unui barbat…

- Medicii legiști de la INML au confirmat supoziția ca fosta soție a președintelui CJ Cluj, Camelia Tișe, a murit de malarie. Femeia in varsta de 47 de ani a fost gasita fara suflare in propria locuința. Citește și: AUR l-a reclamat pe Klaus Iohannis la Parchetul General, pentru deplasarile in strainatate…

- Camelia Tișe, fosta soție a președintelui CJ Cluj, a murit din cauza malarie, potrivit rezultatelor de la INML, anunța Antena3 CNN.Camelia Tișe a murit sambata și se intorsese de cateva zile din Zanzibar. Potrivit sursei citate, ea s-a simțit rau in ultimele zile, insa a crezut ca este vorba despre…