- Mioara Roman a murit, azi-noapte, la azilul din Snagov, acolo unde era internata de cateva luni. Fosta sotie a lui Petre Roman ar fi decedat in urma unui stop cardio-respirator. Femeia avea 83 de ani. Cine a fost Mioara Roman? Mioara Roman, pe numele ei de fata, Mioara Georgescu, a fost prima șotie…

- Mioara Roman suferea de boli grave și fusese internata intr-un azil de batrani din Snagov. Mioara Roman s-a stins din viața, la caminul de batrani, de la Snagov, unde locuia de ceva vreme. La varsta de aproape 84 de ani, fosta soție a lui Petre Roman a pierdut lupta cu un stop cardiac, dupa o viața…

