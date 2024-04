Stiri pe aceeasi tema

- Petre Roman și Silvia Chifiriuc sunt casatoriți din anul 2009, la doar doi ani de cand fostul premier al Romaniei a divorțat de Mioara Roman, care s-a stins din viața pe 23 februarie. Alaturi de soție, acesta are și un baiat, pe Petrus, care are 13 ani. De mai bine de 15 ani de zile, Petre Roman (77…

- Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, abia poate sa vorbeasca din cauza unei probleme de sanatate. Ea trecut deja prin trei intervenții chirurgicale din pricina unei infecții stomatologice. ”In urma cu trei saptamani m-am operat a treia oara pe gingie și de-abia pot sa vorbesc. Am facut…

- Mioara Roman a suferit un stop cardiac cu doua luni inainte de a implini 84 de ani. Mioara Roman suferea de Parkinson și alte boli, drept pentru care a fost internata la azil, ca sa beneficieze de asistența medicala permanenta.Petre Roman, primul premier al Romaniei post-decembriste, și Mioara Roman…

- Paparazzii celui mai tare site de știri, Spynews.ro, reușesc intotdeauna sa surprinda vedetele in ipostaze neașteptate. In aceasta zi, la cateva ore dupa ce a fost anunțata trecerea in neființa la Mioarei Roman, fostul premier a fost vazut impreuna cu fiul sau. Deși trece prin momente dificile, nu și-a…

- Silvia Chifiriuc a fost desființata, chiar de fanii sai, in mediul online. Gestul facut de soția lui Petre Roman in ziua in care Mioara Roman a murit a fost perceput de mulți ca un act de sfidare. Lipsa empatiei a fost taxata dur, iar reproșurile nu au intarziat sa apara. Gestul facut de soția lui […]…

- Mioara Roman s-a stins din viața, noaptea trecuta, la varsta de 83 de ani, la azilul din Snagov unde era internata de cateva luni. Potrivit unor surse, decesul ar fi survenit in urma unui stop cardiorespirator. Anunțul a fost facut de fiica ei, Oana Roman, pe o rețea sociala. Mioara Roman, pe numele…

- Un tribunal pakistanez a declarat sambata ilegala casatoria fostului premier Imran Khan cu cea de-a treia sotie, in conformitate cu legea islamica, si a condamnat cuplul la sapte ani de inchisoare fiecare, a anuntat, intr-un comunicat, partidul Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) al fostului sef al guvernului,…

