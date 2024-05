Stiri pe aceeasi tema

- Europa se indreapta pe nesimtite spre pozitia in care va fi dependenta de ingrasamintele rusesti, la fel cum a fost cu gazele naturale, avertizeaza unul din cei mai mari producatori europeni de ingrasaminte agricole, scrie Financial Times. Ingrasamintele pe baza de azot, care sunt cele mai importante…

- Multe tari doresc nu doar sa-si mentina fortele armate, ci sa le si extinda, in fata celui mai mare razboi de pe continent european din 1945 incoace, insa acest lucru se dovedeste a fi o sarcina dificila, relateaza The Economist, citat de News.ro.Fortele armate olandeze numara 49.000 de membri, adica…

- Ruinele bombardate ale termocentralei Tripilska, din apropierea capitalei ucrainene Kiev - principalul producator de energie electrica pentru milioane de oameni regiunile Kiev, Cerkasi si Jitomir- sunt un simbol al unei schimbari devastatoare care are loc in Ucraina. In ultimele saptamani, Rusia a inceput…

- Europa trebuie sa-si consolideze capacitatile de aparare si sa treaca la o abordare de tipul „economie de razboi”, ca raspuns la amenintarea reprezentata de Rusia, susține presedintele Consiliului European, Charles Michel. El avertizeaza ca Rusia iși va continua acțiunile de destabilizare din Moldova,…

- Ursula von der Leyen se afla la București, la congresul PPE , unde va fi desemnata drept candidat pentru un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Din Capitala Romaniei, aceasta a lansat amenințari la adresa lui Vladimir Putin. Ursula von der Leyen l-a amenințat cu pușcaria pe Vladimir Putin , in…

- Lucrurile par a scapa de sub control in partidului SOS, condus cu mana de fier de Diana Șoșoaca! Liderul partidului a convocat de urgența forul de conducere doar pentru a-și elimina soțul din randurile SOS. Update: Silvestru Șoșoaca a fost exclus din partidul SOS, dupa cum a decis forul de conducere…