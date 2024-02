Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, abia poate sa vorbeasca din cauza unei probleme de sanatate. Ea trecut deja prin trei intervenții chirurgicale din pricina unei infecții stomatologice. ”In urma cu trei saptamani m-am operat a treia oara pe gingie și de-abia pot sa vorbesc. Am facut…

- In ciuda faptului ca nu și-au mai vorbit dupa desparțire, fostul premier nu a ramas indiferent la aflarea veștii ca femeia care i-a fost alaturi, la bine și la greu, peste trei decenii, a incetat din viața. Se pare insa ca și actuala soție a lui Petre Roman trece prin momente dificile. Silvia Chifiriuc…

- Actuala soție a lui Petre Roman a deranjat multa lume pe internet. S-a intimplat sa fie de Dragobete și sa fie și cu anunțul decesului Mioarei Roman, fosta soție. Un mesaj despre iubire cand s-ar fi cuvenit, poate, cateva vorbe despre defuncta a stirnit polemica. Silvia Chifiriuc tocmai terminase o…

- Silvia Chifiriuc a fost desființata, chiar de fanii sai, in mediul online. Gestul facut de soția lui Petre Roman in ziua in care Mioara Roman a murit a fost perceput de mulți ca un act de sfidare. Lipsa empatiei a fost taxata dur, iar reproșurile nu au intarziat sa apara. Gestul facut de soția lui […]…

- Viorel Lis a implinit ieri, 19 februarie, 81 de ani, iar soția lui, Oana Lis, l-a sarbatorit intr-un cazinou din București, la pacanele. Intr-un interviu recent, ea a spus ca aceasta e marea placere a soțului ei, care se confrunta cu mai multe probleme medicale. La 81 de ani, Viorel Lis, fostul primar…

- Cristina Șișcanu se confrunta cu probleme de sanatate! Soția lui Madalin Ionescu le-a dat vestea neplacuta fanilor, spunand ca starea ei de sanatate s-a agravat. Vedeta s-a infectat cu gripa de tip A, una dintre afecțiunile care le da batai de cap romanilor in aceasta perioada. Iata ce simptome are…

- Petre Roman și Silvia Chifiriuc au o casnicie demna de luat exemplu! Soția fostului premier al Romaniei are grija de el in orice moment, iar atunci cand se intampla acest lucru, acționeaza repede! Deși toata țara ii cunoaște, au stat departe de ochii curioșilor! Ei bine, paparazzii Spynews.ro au fost…

- Gabriela Prisacariu s-a afișat pe rețelele de socializare cu perfuzia la mana! Soția lui Dani Oțil a ajuns pe mainile medicilor și le-a transmis fanilor ei ca se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce a pațit vedeta!