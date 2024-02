Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al Mioarei Roman, fosta sotie a primului ministru post decembrist, Petre Roman, a fost depus la capela Bisericii Sf. Gheorghe Nou din București. Pentru inmormantarea care va avea loc maine 26 februarie , s-au facut pregatiri speciale. Oana, una din fiicele cuplului Roman, care era…

- Actuala soție a lui Petre Roman a deranjat multa lume pe internet. S-a intimplat sa fie de Dragobete și sa fie și cu anunțul decesului Mioarei Roman, fosta soție. Un mesaj despre iubire cand s-ar fi cuvenit, poate, cateva vorbe despre defuncta a stirnit polemica. Silvia Chifiriuc tocmai terminase o…

- Mioara Roman a murit, azi-noapte, la azilul din Snagov, acolo unde era internata de cateva luni. Fosta sotie a lui Petre Roman ar fi decedat in urma unui stop cardio-respirator. Femeia avea 83 de ani. Cine a fost Mioara Roman? Mioara Roman, pe numele ei de fata, Mioara Georgescu, a fost prima șotie…