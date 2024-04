Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de externe din țarile Grupului celor 7 (G7) și-au exprimat „profunda ingrijorare” cu privire la transferul de materiale și componente de armament din partea companiilor chineze catre Rusia, pentru ofensiva militara in Ucraina. La intalnirea pe insula italiana Capri, secretarul de stat american…

- Rusia continua se mențina o superioritate numerica „semnificativa” in razboiul din Ucraina, atat in materie de oameni cat și de echipamente militare sau muniții, se arata intr-un comunicat publicat duminica de serviciile militare de informații britanice. In plus, rușii pot in continuare sa „absoarba”…

- Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, tinta unor atacuri persistente dinspre statul vecin Ucraina, a anuntat sambata inchiderea pentru urmatoarele zile a centrelor comerciale si a scolilor din orasul Belgorod, capitala regiunii, informeaza AFP.

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va susține o declarație de presa, de la ora 17.00, pe tema NATO. Presa occidentala a scris in saptamanile trecute ca președintele Klaus Iohannis ar viza funcția de secretar general.„Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține marți, 12 martie…

- Aliatii presedintelui rus Vladimir Putin l-au avertizat miercuri pe presedintele francez Emmanuel Macron ca orice trupe pe care le-ar trimite in Ucraina ar avea acelasi sfarsit ca Marea Armata a lui Napoleon Bonaparte, a carui invazie in Rusia in 1812 s-a sfarsit cu moarte si infrangere, relateaza Reuters.…

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual privind piata unica si competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, transmite DPA, preluata de…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valeri Kuzmin, spune ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina. Kuzmin s-a aratat deranjat de atitudinea fostului ministru de externe Bogdan Aurescu, in prezent judecator la Curtea Internationala…