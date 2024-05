Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii din Romania primesc o noua veste buna inainte de Paste. Ministerul Muncii a facut precizari cheie despre plata pensiilor. Potrivit ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, banii pentru plata pensiilor au fost virati integral catre Posta Romana. Ce trebuie sa știe…

- „Sumele necesare pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferate, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, Postei Romane”, anunta, luni, Ministerul Muncii.Potrivit institutiei, s-au platit trei transe, astfel:transa I, reprezentand 50% din suma totala, au fost virati joi,…

- Calendarul de plați pentru alocațiile copiilor in luna mai 2024 a fost stabilit, urmand ca aceste sume sa fie virate pe carduri la 8 mai, la doar 3 zile dupa Paște. Aceste alocații sunt esențiale pentru multe familii din Romania, reprezentand un sprijin important in asigurarea nevoilor de baza ale copiilor.

- S-a stabilit data la care vor intra alocațiile copiilor in luna mai 2024. Luna de luna, familiile cu copii din Romania așteapta cu nerabdare momentul in care alocațiile vor intra pe carduri. Pentru ca urmeaza minivacanța de 1 Mai și Paște, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a publicat noul calendar…

- Premierul a facut anunțul! Marcel Ciolacu a transmis ca Guvernul aloca bani pentru alte noua proiecte de investitii noi prin PNRR, in Sanatate, Turism, Cultura si Justitie. „Investitiile prin fonduri europene raman marea noastra prioritate. Alocam bani pentru alte 9 proiecte de investitii noi prin PNRR,…

- Ministerul Muncii din Romania va incepe demersurile pentru incheierea unui memorandum de ințelegere cu ministerul de linie din Armenia. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura – Oprescu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Republicii Armenia la București, Tigran Galtsyan . Cei doi oficiali…

- Deși programul Sprijin pentru Romania este lansat de ceva vreme, chiar și acum sunt destui romani aflați in situații vulnerabile, care au probleme legat de aceste tichete sociale de 250 lei. Nu doar ca nu primesc banii, ci beneficiarii nu pot comunica cu reprezentanții MIPE pentru a cere informații.MIPE…

- Romania devine martora unei revoluții tacute, dar semnificative: implicarea tot mai mare a taților in concediul de paternitate. Odata cu introducerea unor politici progresiste și a unei mentalitați deschise in ceea ce privește imparțirea responsabilitaților familiale, rolul taților in creșterea și ingrijirea…