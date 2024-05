Stiri pe aceeasi tema

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas spune ca Statele Unite sunt singurele care ar putea sa opreasca Israelul sa atace orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, adaugand ca se așteapta ca asaltul sa aiba loc in urmatoarele zile, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian.„Facem apel la Statele Unite…

- Presat puternic de Statele Unite, Israelul a promis ca va spori semnificativ intrarea ajutoarelor in Fașia Gaza, spunand inca de saptamana trecuta ca va deschide un nou punct de trecere pentru marfuri și va trimite mai multe camioane ca niciodata in enclava asediata, relateaza The Associated Press (AP).Dar,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat, vineri, planurile operatiunii militare in orasul Rafah din extremitatea sudica a Fasiei Gaza, potrivit cabinetului sau, transmite dpa, citata de Agerpres.Dupa lovituri aeriene asupra Gazei si apoi o ofensiva in nordul enclavei, armata israeliana s-a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dezvaluit un plan pentru viitorul post-Hamas al Fașiei Gaza, care include „demilitarizarea completa" a enclavei, inchiderea graniței sudice a teritoriului cu Egiptul, dar și revizuirea administrației civile și a sistemelor de educație din Gaza, potrivit CNN.

- Forțele israeliene vor extinde operațiunile militare terestre in orașul Rafah, de la frontiera cu Egiptul, daca ostaticii deținuți de Hamas nu vor fi eliberați pana la Ramadan, luna sfanta pentru musulmani care incepe la data de 10 martie, a declarat duminica Benny Gantz mambru al cabinetului de razboi,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca un acord Israel-Hamas este posibil. Totuși, raman de rezolvat probleme „foarte grele”, a mai spus Blinken. Secretarul de stat al SUA a declarat ca un acord privind eliberarea ostaticilor israelieni este inca posibil, dar exista probleme „foarte…

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit miercuri (7 februarie) la Ierusalim cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre o propunere de incetare a focului in Gaza. Hamas a propus o incetare a focului pentru a liniști armele in Gaza timp de patru luni și jumatate,…