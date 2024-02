Firme Constanta: Bogdan Chimisliu de la Biochem SRL a adoptat noi modificari in societate

Firma are sediul social in Constanta, pe bulevardul Mamaia nr. 158Societatea Biochem S.R.L. a adoptat hotararea nr. 25 22.12.2023 a Adunarii Generale a Asociatilor, care a fost afisata in Monitorul Oficial al Romaniei pe 20… [citeste mai departe]