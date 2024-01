Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism produs luni in centrul Japoniei a declansat avertizari pentru evacuarea unor zone de pe coasta de vest, a distrus mai multe cladiri și a lasat fara curent electric mii de locuinte.

- In provincia sud-coreeana Gangwon, autoritațile au avertizat locuitorii sa ia masuri de precauție și sa se evacueze spre zone mai inalte, in urma avertizarilor de tsunami venite dupa cutremurul puternic din Japonia.Autoritațile din provincia sud-coreeana Gangwon au avertizat locuitorii sa ia masuri…

- Japonia este sub alerta de tsunami, dupa ce 20 de cutremure cu magnitudinea 4 sau mai puternice au avut loc in largul coastelor prefecturii Ishikawa si a prefecturii vecine Niigata, intre orele 16.06 si 17.29, ora locala. Cel mai puternic dintre cutremure a avut magnitudinea de moment 7,6 si s-a produs…

- Japonia este sub alerta de tsunami, dupa ce 20 de cutremure cu magnitudinea 4 sau mai puternice au avut loc in largul coastelor prefecturii Ishikawa si a prefecturii vecine Niigata, intre orele 16.06 si 17.29, ora locala. Cel mai puternic dintre cutremure a avut magnitudinea de moment 7,6 si s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara 7,6 s-a produs luni in regiunea central-nordica a Japoniei, a anuntat postul public NHK, citat de Reuters. Agentia de Meteorologie din Japonia a emis o avertizare de tsunami care vizeaza regiunile costiere ale prefecturilor Ishikawa, Niigata si Toyama, transmite…

- Alerta de tsunami a fost emisa luni, in Japonia, dupa ce un cutremur de 5,7 si un al doilea de 7,5 au fost inregistrate in centrul tarii de catre centrul meteorologic japonez.Potrivit UGS, seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.Cutremurul de 7,5 a fost urmat la nici 10 minute de o replica…

- Scenele șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere din zona. In imagini se vede cum șoferul unui TIR lovește in plin un autoturism care brusc ii ajunge in fața, pe contrasens. Inainte insa de impactul surprins de camere, autoturismul se ciocnise de o alta mașina, iar apoi a ricoșat. Dupa…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit joi dimineata un grup de insulele periferice din estul Japoniei, declansand o avertizare pentru tsunami, informeaza DPA.Cutremurul, care s-a produs la ora 11:00 am (02:00 GMT), a avut loc la o adancime de 10 kilometri, a precizat Agentia Meteorologica Japoneza,…