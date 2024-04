Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 4 oameni au murit in incendiul devastator care a cuprins doua blocuri din orașul spaniol Valencia, iar despre soarta altor 19 nu se știe nimic. Imagini dramatice publicate de BBC arata momentul in care doua persoane sunt salvate de pompieri din cladirea in flacari.

- Aniversarea coincide cu Ziua Lecturii in Romania, care se sarbatoreste, din 2022, in data de 15 februarie. Momentul aniversar va fi marcat printr-o serie de programe speciale care se vor desfasura pe parcursul acestei saptamani, vizitatorii putand, printre altele, sa cumpere carti la preturi simbolice…

- Imagini de pe Varianta de Ocolire a municipiului #sfantugheorghe A fost finalizata montarea grinzilor metalice pe primul pasaj peste calea ferata.Acum se lucreaza la montarea grinzilor metalice pe cea mai lunga structura de pe traseu, un pasaj de 526 m peste calea ferata și raul Olt. In ultimele saptamani…

- Felul in care ne rezolvam problemele arata cat de inapoiați suntem. Postarea unei femei despre 4 caini otraviți in zona lacului Bezid, mai exact la 6km de la baraj catre Bezid langa strada Principala, a ajuns virala pe rețelele de socializare. "Oare cum se simte un astfel de om? " Potrivit comentariilor…

Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, 15 ianuarie, in zona seismica Vrancea din Romania. Seismul a fost inregistrat la ora 11:01:49. Institutul Național de Fizica a Pamintului a catalogat seismul, care s-a produs la o adincime de 80 km, ca fiind un cutremur mediu,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, 15 ianuarie, in zona seismica Vrancea din Romania. Seismul a fost inregistrat la ora 11:01:49. Institutul Național de Fizica a Pamintului a catalogat seismul, care s-a produs la o adincime de 80 km, ca fiind un cutremur mediu,…

- Politia israeliana a anuntat ca agenti de-ai sai care raspundeau unui atac cu masina la un post de control in Cisiordania au tras asupra unei fetite palestiniene, medicii confirmand ulterior moartea copilului in varsta de 3 ani, transmite AFP, conform Agerpres.Imagini luate cu camerele de supraveghere…

- Imagini șocante in Maramureș. Un preot grabit sa sfințeasca locuințele oamenilor de Boboteaza a lovit cu mașina un barbat de 68 de ani și a fugit de la locul accidentului. A fost prins de polițiști și este anchetat pentru vatamare corporala din culpa.