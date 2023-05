Stiri pe aceeasi tema

- ADDA și Radu Bucalae au recreat videoclipul piesei „California Gurls” in platoul Te cunosc de undeva! sezonul 19. Jurații au fost fascinați de decorul care i-a inconjurat, dar și de transformarea lor foarte apropiata de original.

- Pentru cea de-a sasea gala a show-ului de la Antena 1, ruleta le-a adus Addei si lui Radu Bucalae un moment cu adevarat spectaculos, plin de culoare si care topeste si cele mai dure inimi, dupa cum au spus chiar prezentatorii „Te cunosc de undeva!”. Cei doi vor avea parte de o super transformare in…

- „N-am cantat in viata mea cu inghetata si bucati de ciocolata in gat!”. Cei doi vor avea parte de o super transformare in Snoop Dogg si Kathy Perry – California Gurls si vor avea ocazia sa aduca pe scena un videoclip de milioane de dolari.

- Spectaculosul joc al transformarilor a continuat aseara la Antena 1 cu personaje unul si unul, muzica live si multa voie buna. Cea de-a patra gala a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost caștigata de catre ADDA si Radu Bucalae, cu super transformarea in Madonna – Vogue.

- Cea de-a treia ediție de la Te cunosc de undeva a adus noi provocari pentru concurenți. Așa se poate spune și despre Adda și Radu Bucalae, care au facut show in platou. Artista s-a transformat in barbat, iar momentul a fost unul cu totul inedit.

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Loredana Groza și au cantat celebra melodie „Apa”. Jurații au ras copios la momentul lor, pentru ca Radu Bucalae a imitat-o amuzant pe Loredana Groza. Iata ce au spus jurații…

- Damian Draghici a avut o surpriza uriașa pentru colegii sai de la „Te cunosc de undeva!”. Artistul i-a invitat pe toți sa urce pe scena alaturi de el la spectacolul pe care il va avea la Sala Palatului. In cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!” va fi lansata o invitație de nerefuzat din partea…

- ADDA și Radu Bucalae au adus pe scena transforming show-ului doua personaje de poveste. Concurenții au uimit pe toata lumea cu interpretarea celebei piese pe pe coloana sonora a filmului Marry Poppins.