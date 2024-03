Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Natanticu și Zarug au fost provocati de un artist coreean la „Te cunosc de undeva!”. S-au pregatit intens pentru momentul din aceasta seara, iar Zarug a fost chiar la un pas sa iși dea demisia de la Antena 1.Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata in aceasta seara, de la 20:00, la Antena…

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

Florin Ristei și Ilona au reușit sa creeze un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 20, ediția din 2 martie 2024, dupa ce ei s-au transformat in Pippo Franco și au cantat o melodie de copii.

- Zarug și Eliza Natanticu au adus energia in platoul Te cunosc de undeva! cu transformarea in Mioara Velicu. Momentul lor din a doua ediție i-a ridicat i-a ridicat pe toți la dans și a primit multe laude.

- Liviu Teodorescu și Jo fac echipa in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva”. In ediția difuzata maine, la Antena 1, ei vor prezenta un moment artistic de la Bollywood. Dupa ce saptamana trecuta, in cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotriva a rasfatat-o pe Jo si l-a chinuit…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au spus „DA” transformarilor in cadrul celebrului show se numara echipa formata din Alexia…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…