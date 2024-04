Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, de pe data de 6 aprilie 2024, a emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, sezonul 20, Cuza și Emi au vorbit despre momentul lor. Iata in cine s-au transformat cei doi concurenți ai emisiunii!

- Pentru cea de-a șasea gala a transforming show-ului de la Antena 1, ruleta i-a pus la grea ȋncercare pe Ilona și Ristei, oferindu-le ȋn gala de saptamana trecuta doar „?”. Astfel, cei doi au avut la dispozitie cu 3 zile mai putin pentru a-și pregati personajul, o artista despre care cei doi s-au pus…

- Zarug și Eliza Natanticu vor fi pus la mare incercare in cea de-a șasea gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Dupa ce la finalul galei trecute și-au aflat noile personaje, respectiv Tatae (Tata Vlad, B.U.G. Mafia) și Loredana, Zarug a plecat acasa complet debusolat.„Mi-ati…

- Dupa ce saptamana trecuta, in cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotriva a rasfatat-o pe Jo si l-a chinuit pe Liviu cu o super transformare in Rihanna, de data aceasta a decis sa fie echidistanta si sa le faca viata imposibila amandurora.

- Jo și Liviu Teodorescu au dat din casa! Cei doi concurenți au vorbit despre primele personaje din noul sezon al emisiunii de la Antena 1. Iata ce declarații au facut cei doi artiști despre emisiune!

- Transformare spectaculoasa in aceasta seara, in prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de Undeva!. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat in Cher și Tina Turner și au interpretat piesa "Shame shame shame".

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o noua serie de artisti si noi provocari pe masura. O vor simti din plin, pe propria piele, inca din prima gala, Jo si Liviu, carora ruleta le-a adus un personaj care a reusit sa le starneasca deopotriva…