Vă amintiți de ”dragă Stolo”? Pregătiți-vă de încă unul Alegerile din acest an arata bine. Eminentul doctor Ciuca se zbenguie in lirism și metafora in discursurile politice și in mesajele cu forța transmise catre neant și lume cenușie. In sufrageria in care iși exerseaza pașii, oratoria, sentimentele și carisma inconfundabila se amesteca și revoluționarul din minunatul de enervant oraș Buzau, Ciolacu. Ambii iși revarsa prieteniile de complezența, de paradox și de neabatut spre calea viitoarei sesiuni parlamentare, doar ca orgoliul propriu și indus de gloatele aferente ni-i baga in aceeași vrere, și anume Cotroceniul. Seratele consacrate negocierilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

