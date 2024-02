Olanda, țara „eutanasierilor asistate” Fostul premier al Olandei, Dries Van Agt, și soția sa, Eugenie Van Agt-Krekelberg, au ales sa moara impreuna, in urma eutanasierii, legala in aceasta țara, unde se inregistreaza tot mai multe astfel de cazuri. Dries van Agt a decedat in orașul sau natal Nimegue, alaturi de soția sa iubita Eugenie van Agt-Krebkelberg, a anunțat Rights Forum, un centru fondat chiar de fostul premier. ”Ei au murit in acelaști timp, ținandu-se de mana”, a anunțat acest centru. Ambii aveau 93 de ani și au recurs la ”eutanasierea in cuplu”, o alegere rara in Olanda, totuși un fenomen in creștere. Primele cazuri de eutanasiere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier olandez Dries van Agt și soția sa, Eugenie, ambii in varsta de 93 de ani, au murit impreuna prin eutanasiere, luni, 5 februarie. Moartea lor este considerata ca ilustreaza o tendinta tot mai pregnanta in Olanda, unde creste numarul cuplurilor care aleg sa moara impreuna, relateaza The…

- Fostul premier olandez Dries van Agt, cel care a liberalizat canabisul in țara lalelelor, a ales sa moara prin eutanasie alaturi de soția sa. Cei doi aveau 93 de ani, iar in ultima vreme au avut probleme grave de sanatate. Dries van Agt și soția sa Eugenie au murit „ținandu-se de mana”, dupa ce au ales…

- Dries Van Agt a fost prim-ministru intre 1977 și 1982 și primul lider al partidului Apelul Creștin Democrat și, deși a fost catolic, a ales sa moara prin eutanasie pe 5 februarie alaturi de soția sa, Eugenie, cu care s-a casatorit in 1958, noteaza The Guardian. Vestea morții cuplului a fost anunțata…

- Un fost prim-ministru catolic olandez, Dries van Agt, a murit prin eutanasiere, de mana cu sotia sa, Eugenie. Amandoi aveau 93 de ani. Decesul lor este considerat ca ilustrand o tendinta tot mai pregnanta in Olanda, unde creste numarul cuplurilor care aleg sa-si puna capat vietii in comun, scrie The…

- Germania este cea mai bogata țara din Europa intr-un top al marilor puteri de pe batranul continent, clasament care mai are in frunte Regatul Unit, dar și Rusia. In 2023, lider in acest top a fost Germania , care a devansat Regatul Unit. Germania a avut un PIB de 3,85 trilioane de euro și in ciuda provocarilor…

- Au ajuns și dronele olandeze la Campia Turzii. Acestea vor suplini misiunile de poliție aeriana care sunt executate in prezent de dronele americane. Potrivit Ministerului Olandez al Apararii, dronele MQ-9 Reaper care opereaza la Baza din Campia Turzii incep operațiunile de supraveghere pe flancul estic…

- Chiar daca a avut, anul trecut, una dintre cele mai semnificative cresteri in randul porturilor europene din punct de vedere al volumelor de marfa manipulate, Portul Constanta nu intra nici macar in Top 5 la nivelul Uniunii. In 2022, cel mai mult au crescut porturile Gdansk din Polonia (40,3%), Cartagena…

- Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) susține ca mai exista trei scenarii posibile pentru ca Romania sa obțina o decizie favorabila in privința aderarii la Schengen pana la sfarșitul acestui an. Anunțul eurodeputatului PSD vine inaintea ședinței Consiliului Justiție și Afaceri Interne de saptamana…