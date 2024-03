Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, a declarat, duminica, in comuna Ianca, județul Braila, ca a fost nevoie de o „casatorie de convenienta” intre PSD si PNL din cauza ca „razboiul lui Putin” este foarte aproape de granițele țarii, informeaza News.ro.„Va rog sa ma intelegeti si pe mine si pe ceilalti,…

- "Daca vreți ca Ianca sa se ridice la nivelul unui oraș european, votați un liberal, acesta este viitorul! Ințelegeți ca daca Rusia se apropie de Gurile Dunarii, atunci Romania este intr-un pericol total, real. Trebuie sa ne gandim matur, la viitorul țarii, orașului și la viitorul copiilor. Sunt convins…

- La 21 februarie 2024, la Palatul Cotroceni, s-a desfașurat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), condusa de președintele Klaus Iohannis , avand ca punct central situația tensionata de securitate din regiunea Marii Negre, exacerbata de continuarea conflictului dintre Rusia și Ucraina.…

- Principalul punct pe ordinea de zi vizeaza evoluțiile din regiunea Marii Negre in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei și implicațiile directe asupra securitații naționale a Romaniei. Criza din Ucraina a generat o preocupare crescuta in randul liderilor politici, iar participarea premierului…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, a exprimat, cu fermitate și tristețe, condamnarea in legatura cu moartea opozantului rus Alexei Navalnii, declarand ca „Despre moartea lui Alexei Navalnii nu exista nicio indoiala ca regimul Putin este responsabil. Va ramane un simbol al luptei…

- Președintele Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in data de 21 februarie 2024, prima dintre temele in discuție fiind “Evoluții privind situația de securitate in regiunea Marii Negre in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei și implicații pentru Romania”.…

- Vladimir Putin a vorbit despre istoria Ucrainei și a menționat faptul ca ar fi vorba de un stat creat artificial care a primit o parte din teritoriile altor state, inclusiv teritorii romanești.„Bolsevicii au creat Ucraina sovietica, care pana atunci nu exista deloc. Ucraina este un stat artificial”.…

- NATO acorda o atenție deosebita proiectului autostrazii Constanța-Salonic, considerat o prioritate strategica in cadrul coridorului de transport VIII Dures – Varna. Construcția autostrazii Burgas-Varna se dovedește, de asemenea, cruciala pentru alianța militara, avand un impact semnificativ asupra capacitatații…