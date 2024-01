Ucraina în fața provocărilor: Cereri de presiune sporită asupra Rusiei în contextul ofensivelor multiple Ucraina a cerut duminica sporirea presiunii comunitatii internationale asupra Rusiei, inclusiv prin noi sanctiuni, in timp ce in razboiul dintre aceste doua tari continua bombardamentele ambelor tabere in zonele de granita, iar de-a lungul unei mari parti a liniei frontului trupele ruse sunt in ofensiva, actiuni la care armata ucraineana aflata in criza de munitii raspunde cu atacuri cu drone asupra unor tinte strategice in spatele liniilor inamice ca tactica de razboi asimetric, consemneaza agentia EFE. "Fiecare manifestare de presiune asupra Rusiei este un pas catre pace. Fiecare act de asistenta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR) a atentionat joi Statele Unite ca sprijinul occidental pentru Ucraina va transforma conflictul intr-un "al doilea Vietnam", a carui umbra va plana ani la rand asupra Washingtonului, a consemnat Reuters.

- Un document judecatoresc obținut de POLITICO, citat de B1Tv, arata ca Pfizer, impreuna cu partenerul sau BioNTech, au deschis proceduri judiciare impotriva guvernului ungar in ianuarie a acestui an pentru livrarile de vaccin COVID-19. Un purtator de cuvant al Pfizer a confirmat cazul, care se desfașoara…

- 39 de state, dintre care 36 membre ale Consiliului Europei, vor constitui un Registru parțial extins privind daunele cauzate de agresiunea Rusiei in Ucraina. Acest organism internațional va avea sediul la Haga și va fi finanțat din contribuția statelor pa

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul cu Rusia se afla intr-o noua faza, iar iarna va face probabil mai dificile luptele, dupa ce contraofensiva din vara nu a dat rezultatele scontate din cauza lispei de armament și de forțe terestre, relateaza Associated Press, potrivit News.ro.Totusi,…

- In ultimele 24 de ore, rușii au efectuat 22 de atacuri in zona de frontiera a regiunii Sumi, in urma carora 3 persoane au fost ucise și trei au fost ranite, a transmis administrație militara ucraineana. Intr-un discurs la Consiliul Mondial al Rusiei, președintele Vladimir Putin a declarat ca „suntem…

- Presedintele rus a promulgat luni bugetul Rusiei pentru perioada 2024-2026, care prevede pentru anul viitor o crestere cu 66% a sumelor alocate Apararii fata de anul in curs, in contextul razboiului din Ucraina, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.In contextul razboiului din Ucraina, anul viitor…

- Capitala Ucrainei a suferit sambata ceea ce oficialii au declarat ca a fost cel mai mare atac cu drone al Rusiei din timpul razboiului, soldat cu cinci raniți, scrie Reuters. Atacul cu zeci de drone a vizat diferite cartiere ale Kievului, la primele ore ale dimineții. Avertizarea de raid aerian a durat…

- Un jurnalist rus, ranit potrivit Rusiei, intr-un atac ucrainean in regiunea Zaporojie, in parte ocupata, in sudul Ucrainei, a murit din cauza ranilor, scrie joi presa rusa, relateaza AFP.”O veste tragica tocmai a cazut (...). Boris Maksudov a murit din cauza ranilor”, a anuntat prezentatorul rus…