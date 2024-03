Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ramane fara muniție in razboiul sau impotriva invaziei Rusiei, iar membrii NATO nu fac suficient pentru a ajuta Kievul, a declarat, joi, secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, potrivit antena3.ro. In comentarii neobișnuit de tranșante privind acest razboi, Stoltenberg a aratat ca…

- Pretul mierii conventionale poliflora a scazut la aproape jumatate pe fondul importurilor din Ucraina, atrage atentia Asociatia Apicultorilor Profesionisti, in contextul in care Directia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Buzau a anuntat o schema de sprijin financiar pentru compensarea partiala a pierderilor…

- Prețul mierii a scazut! Prețul mierii convenționale poliflora a scazut la aproape jumatate pe fondul importurilor din Ucraina, atrage atenția Asociația Apicultorilor Profesioniști, in contextul in care Direcția pentru Agricultura Județeana (DAJ) Buzau a anunțat o schema de sprijin financiar pentru compensarea…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat luni seara ca a primit un raport din partea sefului serviciului de informatii externe al tarii, Oleksandr Litvinenko, referitor la „zonele internationale sensibile” si „planurile actuale ale Rusiei” si a promis ca acesta vor fi zadarnicite. Armata ucraineana…

- Viktor Orban crede ca Rusia va ciștiga razboiul din Ucraina, motiv pentru care considera ca intregul sprijin acordat Ucrainei trebuie ”sa se opreasca acum”. Nu se intrevede nicio iesire din conflictul de razboi din Ucraina, iar acest lucru paralizeaza politica europeana, a declarat prim-ministrul ungar…

- Guvernul Romaniei propune o schema de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor suferite in sectorul apicol, scrie Rador Radio Romania. Guvernul a aprobat ieri o schema de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor suferite in sectorul apicol, anul trecut, in contextul…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca este dispus sa se intalneasca cu președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, pentru a discuta un proiect de lege de finanțare pentru razboiul Ucrainei impotriva Rusiei, spunand ca republicanii fac o greșeala opunandu-se pachetului de ajutor,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a postat in transparența decizionala un proiect de Ordonanța de urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor la cultura de tomate in spații protejate inființata in decembrie 2023 - trimestrul…