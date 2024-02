Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri o Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor suferite in anul 2023 in sectorul apicol, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, a anunțat Ministerul Agriculturii.

- Economie Ajutor de stat pentru compesarea parțiala a pierderilor la cultura de tomate in spații protejate februarie 12, 2024 10:39 MADR a postat in transparența decizionala un proiect de Ordonanța de urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor…

- Crescatorii de porci pasari pot depune la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pana pe 14 martie inclusiv, cererile pentru acordarea subventiilor in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Banii vor fi acordati pana la 30 iunie si sunt asigurati de la bugetul…

- Economie Fermierii din sectorul vegetal pot depune cererile pentru ajutorul de 100 euro/ha ianuarie 30, 2024 10:57 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetal se va face la Agenția…

- In sedința de Guvern din 25 ianuarie 2024 a fost aprobata Ordonanța privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin și avicol, in perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.…

