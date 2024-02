5 euro/familia de albine: Ajutor de stat aprobat de Guvern pentru sectorul apicol

Stiri pe aceeasi tema

- In Ședința de Guvern din 25 ianuarie 2024 a fost aprobata Ordonanța privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin și avicol, in perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.…

- Joi, in cadrul sedintei de Guvern, au fost introduse noi masuri de sprijin cu caracter temporar pentru producatorii agricoli, avand ca obiectiv gestionarea consecintelor secetei pedologice din 2023. Ministerul Agriculturii a facut anuntul vineri, precizand ca a fost adoptata o Ordonanta de urgenta care…

- Noi masuri de sprijin cu caracter temporar destinate producatorilor agricoli in scopul gestionarii efectelor fenomenului de seceta pedologica din anul 2023 au fost adoptate joi in sedinta de Guvern, a anuntat vineri Ministerul Agriculturii.Astfel, a fost adoptata Ordonanta de urgenta pentru stabilirea…

- Fermierii afectați de seceta, in 2023, pot cere suspendarea creditelor pana la finalul anului, potrivit unui act normativ aprobat de Guvern. In data de 25 ianuarie, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența pentru stabilirea unor masuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producatorilor agricoli…

- Guvernul a adoptat o serie de acte normative in termenele asumate pentru a raspunde solicitarilor fermierilor și transportatorilor care protesteaza. Astfel, pentru a veni in sprijinul fermierilor, au fost aprobate acte normative care vizeaza echivalarea categoriei de permis categoria B cu TR și a celei…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pregatește o schema de ajutor de stat in valoare de peste 55 milioane de euro pentru a-i ajuta pe crescatorii de porci și pasari, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. MADR a postat in transparența decizionala un proiect…

