Stiri pe aceeasi tema

- Probleme in circulatia trenurilor in zona Peris – Garnituri blocate din cauza unor probleme care au dus la lipsa de tensiune: Un tren a lovit un pietonTrei trenuri stationeaza, vineri seara, in zona Peris, judetul Ilfov, doua dintre ele din cauza unor probleme tehice care au dus la la lipsa de tensiune…

- Un fir de contact este rupt intre Predeal și Timișu de Sus, anunța CFR SA. Trenul IR 1645 București Nord -Brașov - Tg. Mureș urmeaza sa fie remorcat pana in stația Brașov cu o locomotiva diesel.Un fir de contact este rupt intre Predeal și Timișu de Sus, anunța CFR SA, care transmite ca intervine…

- O nava sub pavilion Barbados, aflata in rada interioara a Portului Constanța, a suferit pagube importante, inclusiv o gaura in care a patruns apa, dupa ce a lovit un remorcher și un dig de protecție, a transmis duminica, 26 noiembrie, Autoritatea Navala Romana (ANR), care a precizat ca echipajul a fost…

- 21 trenuri vor fi anulate, duminica, pe fondul avertizarilor meteorologice si al restrictiilor de circulatie aplicate de CFR SA la nivelul sucursalei feroviare Constanta, a anuntat, sambata seara, CFR Calatori. Potrivit sursei citate, este suspendata circulatia urmatoarelor trenuri in data de 26.11.2023:…

- Primul tren electric nou cumparat de Romania in ultimii 40 de ani a finalizat testele statice la fabrica din Katowice din Polonia si este pregatit pentru livrarea in tara, in cursul saptamanii viitoare. „Primul tren electric RE-IR, din cadrul contractului semnat de ARF cu Alstom in 2022, pentru achizitionarea…

- ”CFR Calatori informeaza ca din cauza unor probleme aparute la firul de contact intre statiile Buftea si Peris trenul IR 1665 Bucuresti Nord – Iasi stationeaza. Se asteapta interventia administratorului infrastructurii feroviare cu drezina pantograf”, a transmis, vineri seara, CFR Calatori. Sursa citata…

- CFR Calatori informeaza ca din cauza unor probleme aparute la firul de contact intre statiile Buftea si Peris trenul IR 1665 Bucuresti Nord Iasi stationeaza.CFR Calatori informeaza ca din cauza unor probleme aparute la firul de contact intre statiile Buftea si Peris trenul IR 1665 Bucuresti Nord Iasi…