Stiri pe aceeasi tema

- ACTUALIZARE 14.17 Turistul francez cautat de salvamontisti in Muntii Bucegi a fost gasit mort pe Jepii Mici, in partea inferioara. Seful Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, a declarat pentru Agerpres ca trupul neinsufletit va fi recuperat pe cale terestra. „A fost gasit mort pe Jepii Mici, in partea…

- Turistul francez cautat de salvamontisti in muntii Bucegi a fost gasit mort pe Jepii Mici, in partea inferioara. Seful Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, a declarat ca trupul neinsufletit va fi recuperat pe cale terestra.

- Turistul francez cautat de salvamontiști in Munții Bucegi a fost gasit mort pe Valea Caraimanului. Salvamontiștii prahoveni au descoperit trupul fara viața al barbatului, marți, pe Jepii Mici, in partea inferioara. Acesta ar fi cazut aproximativ 80 de metri din poteca. Potrivit șefului Salvamont Bușteni,…

- Salvamontiștii din Bușteni, Prahova, Rașnov, Brașov și jandarmii montani din Sinaia cauta un turist francez care a disparut in Bucegi. Barbatul a plecat sambata dimineața din București pentru o drumeție la munte. „Un turist francez de 58 de ani este cautat de salvamontiști in Munții Bucegi. Constituție…

- Un turist francez dat disparut este cautat de salvamontiști in Muntii Bucegi. Acesta a plecat din Bucuresti si a ajuns in Busteni, cu intentia de a parcurge doua posibile trasee. Unul cu plecare din Bușteni și celalalt cu sosire la Sinaia.

- Un turist francez este cautat de salvamontisti in Muntii Bucegi, dupa ce acesta a plecat din Bucuresti si a ajuns in Busteni, cu intentia de parcurge doua posibile trasee, potrivit Agerpres.Conform datelor facute publice, luni seara, de Salvamont Busteni, barbatul in varsta de 58 de ani a plecat…

- UPDATE: In accidentul rutier au fost implicate 18 persoane, 4 dintre acestea, 2 adulți și 2 minori, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD, iar celelalte 3 persoane au fost transportate cu ambulanțele la spitalul din Alexandria. Victimele…

- Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului.…