Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limiteaza la 10.000 de euro platile in numerar pe teritoriul UE, cu obiectivul de a apropia reglementarile existente in cele 27 de state membre, foarte disparate, a detecta si a limita tranzactiile "dubioase", relateaza AFP, citata de