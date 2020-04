Stiri pe aceeasi tema

- Cei 27 de lideri ai UE vor discuta, astazi, in al patrulea summit video de la inceputul crizei, pachetul de relansare economica pentru ca Uniunea Europeana sa iasa din criza dupa pandemia de coronavirus. Sefii de stat si de guvern par mai divizati ca niciodata privind solutiile pentru a scoate UE din…

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana par mai divizati ca niciodata, in momentul in care urmeaza sa dezbata, joi, solutiile pentru a scoate UE din recesiunea provocata de pandemia de coronavirus, ceea ce ii va obliga sa amane orice decizie de anvergura, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Uniunea Europeana ar putea aloca 10% din Produsul Intern Brut (PIB), aproximativ 1.600 de miliarde de euro, pentru a repara pagubele economice produse de coronavirus, declara presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac. "Pachetul de relansare economica, care este pregatit in prezent…

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana, care se vor reuni joi intr-o videoconferinta, nu sunt asteptati sa ajunga la o decizie finala cu privire la modul in care va fi finantata revenirea economiei dupa pandemia de coronavirus, sustin sursele diplomatice si oficialii

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a pledat din nou pentru mai multa solidaritate europeana si emiterea de eurobonduri ca raspuns la consecintele economice ale pandemiei, transmite dpa, citata de Agerpres. ”Trecem prin cel mai mare soc de la ultimul razboi mondial”, a afirmat Conte pentru…

- Economia mondiala sufera din cauza coronavirusului. Efectele se simt și in Romania, pana la nivelul firmelor mici și mijlocii din orașe și comune. Cum ne afecteaza coronavirusul economia direct sau indirect? Ce ar fi de facut? Ce masuri fiscale trebuie luate pentru ca firmele sa se redreseze puteți…

- Uniunea Europeana nu poate evalua efectele economice ale epidemiei virusului Covid-19, dar se inregistreaza deja o "concretizare partiala" a riscurilor de scadere a performantelor economice, anunta Paolo Gentiloni, comisar UE pentru Economie."O evaluare si o prognoza serioasa nu sunt inca…

- Din punct de vedere economic, cele doua foste principate sunt, in prezent, mai separate ca oricand, spun analistii companiei. Tara Romaneasca, in principal Bucurestiul si Ilfovul, se afla la cel mai ridicat nivel de prosperitate din istorie, in timp ce Moldova a ajuns aproape de polul saraciei din Uniunea…