Ursula von der Leyen îşi anunţă oficial candidatura la al doilea mandat la preşedinţia Comisiei Europene. Cine o susține Presedinta Comisiei Europene, germanca Ursula von der Leyen, in varsta de 65 de ani, a anuntat luni la Berlin, intr-o reuniune a Uniunii Crestin Democrate (CDU, centru-dreapta), a carei membra este si care o sustine, ca va candida la un nou mandat. Aceasta sustinere a CDU este doar prima etapa a unui proces lung. Urmatorul pas este Congresul Partidului Popular European (PPE), prevazut in perioada 6-7 martie, la Bucuresti, in cursul caruia presedinta CE urmeaza sa fie desemnata in mod oficial ”spitzenkandidat” – reprezentanta dreptei europene in alegerile europene din iunie. Aceasta este doar o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

