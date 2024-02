Dupa un an 2023 marcat de provocari economice, Romania se pregatește sa faca fața unor noi schimbari și perspective in 2024. Cu o redresare a creșterii intarziata și o scadere mai rapida a inflației, economia romaneasca navigheaza prin ape tulburi și incerte. Dar ce ne rezerva viitorul? Care sunt previziunile pentru Romania in acest an? Potrivit estimarilor Comisiei Europene , in 2023, creșterea economica a Romaniei a incetinit la 1,8%, fiind revizuita in scadere fața de prognozele anterioare. Aceasta incetinire a fost generata de inflația ridicata și de o creștere anemica a creditelor private,…