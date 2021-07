Eugen Teodorivici a fost ministru de Finanțe din partea PSD. Chiar daca era foarte tanar cand a intrat in campul muncii, acesta nu a lucrat o zi din viața sa in mediul privat, ci doar la stat. Eugen Teodorovici a absolvit liceul in anul 1990, la Spiru Haret, in Bucuresti, apoi a intrat direct in campul muncii, direct la stat. Unde a lucrat Eugen Teodorovici inainte sa intre in politica și ce studii are acesta Mai exact, in 1991, Eugen Teodorovici a fost angajat ca referent resurse umane la Ministerul Transporturilor, fara nici un pic de experienta. De acolo, Teodorovici si-a inceput cariera de…