Femeia diplomat care va deschide lista PNL-PSD la europarlamentare – EXCLUSIV Surse din interiorul PSD – PNL au declarat, in exclusivitate pentru cotidianul “Puterea”, ca numarul unu pe lista comuna de candidati ai aliantei pentru alegerile europarlamentare va fi un diplomat de cariera, care a avut o contributie esentiala in procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. Este vorba despre actualul ministru de Externe, Luminița-Teodora Odobescu . Nascuta in comuna Deda, din judetul Mures, Luminița-Teodora Odobescu (55 ani) este cunoscuta de oamenii locului ca fiind o mare iubitoare de tradiții și obiceiuri populare. Indragostita de melagurile natale, Luminița-Teodora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

