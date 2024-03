Un profesionist remarcabil! Ea a câștigat pentru România procesul Roșia Montană Romania a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana! Totul a fost posibil cu ajutorul unui avocat specializat pe arbitraj international și al echipei sale. Romania a obținut o victorie decisiva vineri, 8 martie, la Washington, in dosarul Roșia Montana. Statul roman nu va fi obligat sa plateasca nicio despagubire, iar Romania va recupera peste 1,4 milioane de dolari cheltuieli de judecata de la Gabriel Resources . Avocata care a asigurat succesul in acest proces pentru statul roman este recunoscuta prof.univ. dr. Crenguța Leaua , cu o cariera excepționala in domeniul arbitrajului internațional.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crenguța Leaua este profesor universitar și o avocata cu o cariera excepționala specializata in arbitraj internațional. Ea, alaturi de echipa ei, au caștigat pentru Romania procesul de miliarde cu Gabriel Resources.Procesul Roșia Montana nu este primul pe care avocata l-a caștigat pentru Romania. Ea…

