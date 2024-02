Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anunțat ca in 2023 a inregistrat cel mai mare trafic anual de pasageri si o crestere de 32% a numarului de calatori fata de anul 2022, relateaza News.ro.Potrivit Wizz Air, 13 milioane din numarul record de peste 60 de milioane de pasageri au calatorit in 2023 spre…

- ”Wizz Air este mandra sa anunte ca a incheiat anul 2023 depasindu-si inca o data propriul record – peste 60 de milioane de pasageri au ales sa calatoreasca alaturi de compania aeriana anul trecut, reprezentand cel mai mare trafic anual de pasageri pentru WIZZ si o crestere de 32% fata de anul 2022.…

- Chiriile au crescut cu peste 10% in marile orașe din Romania, in acest an. București, Cluj-Napoca și Brașov sunt cele mai scumpe orașe, iar Iași și Timișoara sunt la polul opus. Apartamentele cu trei camere au fost in centrul atenției, semnaland un intere

- Se apropie cu pași repezi un moment așteptat cu sufletul la gura de intreaga familie: sarbatoarea Craciunului. Pentru copii, Craciunul reprezinta una dintre cele mai așteptate și magice perioade ale anului, iar una dintre cele mai mari atracții ale Craciunului sunt cadourile pe care cei mici le primesc…

- Opt din zece romani din Diaspora (79%) si-au planificat zborurile spre Romania, intre 15 si 31 decembrie, pentru a petrece sarbatorile de iarna, arata o analiza publicata de o cunoscuta platforma de rezervari online, transmite Agerpres.ro. In ceea ce priveste aeroporturile pe care aterizeaza romanii…

- Romania se situeaza pe locul intai in regiunea Europei de Sud-Est și pe doi, la nivel mondial, din cele 25 de țari in care opereaza platforma de food-delivery Glovo, dupa Spania, potrivit unui comunicat de presa al companiei. In topul preferințelor culinare din acest an se mențin burgerii, shaorma și…

- Un sondaj efectuat online, in perioada 15 noiembrie-3 decembrie anul curent, arata ca bugetul mediu alocat de parinți pentru perioada sarbatorilor de iarna este in medie de 195 de lei. Sondajul a fost efectuat de cei de la Clubul Copiilor. 195 de lei, aceasta este suma pe care și-au propus in general…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși asigura sediile și vilele de protocol din toata țara impotriva unor riscuri din cele mai diverse. Valoarea totala asigurata a imobilelor Bancii Naționale a Romaniei depașește 530 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro. Cel mai scump sediu…