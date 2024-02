Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la zahar brut sunt asteptate sa inregistreze un salt anual de aproape 20% in 2024, pe masura ce piata mondiala va ajunge intr-o situatie de deficit in urmatorul sezon, arata rezultatele unui sondaj efectuat de Reuters in randul a 12 traderi si analisti. Livra (0,4536 kilograme) de zahar ar…

- Autoritatile ruse au anuntat duminica deschiderea unei anchete dupa ce un avion care se crede ca avea la bord sase persoane, inclusiv cetateni rusi, s-a prabusit intr-o zona muntoasa din nord-estul Afganistanului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.„Un avion Falcon 10 inregistrat in Federatia Rusa a…

- A doua cea mai puternica țara din NATO ofera documente privind „genocidul” comis de IsraelTurcia furnizeaza documente pentru cazul introdus de Africa de Sud impotriva Israelului la Curtea Internationala de Justitie, sub acuzatia de comitere a unui genocid impotriva civililor palestinieni, a declarat…

- Curtea Suprema a Indiei a confirmat decizia din 2019 a guvernului prim-ministrului Narendra Modi de a revoca statutul special de autonomie pentru statul Jammu si Kashmir si a stabilit un termen-limita pina la 30 septembrie 2024 pentru organizarea alegerilor in acest stat. Ordinul unanim al unui complet…

- Vladimir Putin pregatește poate cea mai puternica alianța anti-Occidentala: tur de forța in doua țari importanteKremlinul a confirmat marti ca presedintele Vladimir Putin va vizita miercuri Emiratele Arabe Unite si Arabia Saudita, iar in ziua urmatoare il va primi pe presedintele iranian Ebrahim Raisi…

- Oficiali și autoritați din India au transmis ca muncitorii indieni blocați intr-un tunel sunt aproape de salvare, dupa 11 zile de cand au fost prinși sub daramaturi, potrivit Reuters. Bhaskar Kulbe, un ofițer de la un serviciu special care se ocupa de gestionarea situație dupa prabușirea unui tunel,…

- Hyundai Motor si Kia anticipeaza o cerere puternica in SUA pentru vehicule electrice, au declarat pentru Reuters directori superiori ai producatorilor de automobile sud-coreeni inainte de Salonul Auto de la Los Angele, transmite Reuters.Comentariile contravin temerilor industriei ca inflatia si ratele…