- Guvernul israelian a anuntat duminica recrutarea a 65.000 de lucratori straini din India, Sri Lanka si Uzbekistan pentru a relua constructiile suspendate dupa 7 octombrie, cand muncitorii palestinieni au fost trimisi acasa in urma atacului Hamas, relateaza Reuters și Agerpres.Circa 72.000 de lucratori…

