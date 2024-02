Criza de zahăr crește prețul alimentului Criza de zahar crește prețul alimentului. Preturile la zahar brut sunt asteptate sa inregistreze un salt anual de aproape 20% in 2024, pe masura ce piata mondiala va ajunge intr-o situatie de deficit in urmatorul sezon, arata un sondaj Reuters in randul a 12 traderi si analisti. Livra (0,4536 kilograme) de zahar ar urma sa incheie anul la o cotatie de 24,5 centi, in crestere cu 5% fata de pretul inregistrat la inchiderea sedintei de marti si cu 19% peste nivelul inregistrat la finele anului trecut, estimeaza analistii, scrie economica.net . Productia de zahar in zona de centru-sud a Braziliei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la zahar brut sunt asteptate sa inregistreze un salt anual de aproape 20% in 2024, pe masura ce piata mondiala va ajunge intr-o situatie de deficit in urmatorul sezon, arata rezultatele unui sondaj efectuat de Reuters.Livra (0,4536 kilograme) de zahar ar urma sa incheie anul la o cotatie de…

- Preturile la zahar brut sunt asteptate sa inregistreze un salt anual de aproape 20% in 2024, pe masura ce piata mondiala va ajunge intr-o situatie de deficit in urmatorul sezon, arata rezultatele unui sondaj efectuat de Reuters in randul a 12 traderi si analisti. Livra (0,4536 kilograme) de zahar ar…

- Preturile mari la alimente din ultimii ani i-au facut pe fermierii din intreaga lume sa cultive mai multe cereale si oleaginoase, insa consumatorii se vor confrunta cu livrari limitate in 2024 din cauza fenomenului meteo El Nino, restrictiilor la export si cerintelor referitoare la majorarea productiei…

- In trimestrul trei din 2023, piața imobiliara din Germania a fost martora celui mai sever declin al prețurilor locuințelor de la inceputul publicarii datelor in 2000, potrivit informațiilor furnizate de Reuters. Majorarea dobanzilor și creșterea costurilor cu materialele de construcție au fost factorii…

- Preturile petrolului au crescut joi cu peste 3%, extinzand castigurile din sesiunea precedenta, impulsionate de slabiciunea dolarului si estimarile Agentiei Internationale pentru Energie (AIE) privind cererea de petrol pentru anul viitor, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 3 dolari, sau cu 4%, la 77,26 dolari pe baril. Titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) fost cotat in cresetere cu 2,89 dolari, sau cu 4,2%, la 72,36 dolari. Piata si-a revenit dupa ce a scazut miercuri la un minim al ultimelor aproape sase luni.…

- Piata mondiala a petrolului va inregistra un usor excedent de aprovizionare in 2024, chiar daca tarile membre ale OPEC+ isi prelungesc reducerile livrarilor anul viitor, a declarat marti sefa diviziei de industrie si piete petroliere a Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), pentru Reuters, transmite…

- In acest moment insa, piata petrolului este in deficit, iar stocurile scad ”intr-un ritm rapid”, a spus Toril Bosoni in marja unei conferinte de la Oslo. ”Stocurile globale de petrol sunt la niveluri scazute, ceea ce inseamna ca riscati o volatilitate crescuta daca exista surprize fie din partea cererii,…