- Scriitorul si academicianul australian Yang Jun, incarcerat in China din 2019 pentru acuzatii de spionaj pe care el le contesta, a fost condamnat la moarte cu suspendare in aceasta tara, a anuntat luni Australia, care si-a exprimat consternarea, relateaza AFP si dpa. Informatia a fost confirmata de…

- The United States on Wednesday added more than a dozen Chinese companies to a list created by the Defense Department to highlight firms it says are allegedly working with Beijing’s military, as part of a broader effort to keep American technology from aiding China, according to Reuters. New additions…

- Apple ofera reduceri rare la iPhone-uri in China, reducand prețurile de vanzare cu amanuntul cu pana la 500 de yuani (70 de dolori), pe fondul presiunii concurenței pe cea mai mare piața de smartphone-uri din lume, potrivit mediafax.Gigantul tehnologic american a redus prețurile unor iPhone-uri cu…

- Tesla va rechema peste 1,6 milioane de vehicule electrice in China, inclusiv modelele S, X, 3 si Y, a anuntat vineri autoritatea de reglementare de la Beijing, din cauza problemelor de software care reprezinta riscuri de siguranta in timpul conducerii, transmit AFP si Reuters."Din acest moment, un…

- Paza de coasta chineza a elaborat un plan pentru a trimite zilnic nave in patrulare in 2024 in apropierea unor insule din Marea Chinei de Est care sunt revendicate deopotriva de Beijing și Tokyo.Președintele chinez Xi Jinping a dat instrucțiuni garzii de coasta sa iși consolideze activitațile pentru…

- Preturile mari la alimente din ultimii ani i-au facut pe fermierii din intreaga lume sa cultive mai multe cereale si oleaginoase, insa consumatorii se vor confrunta cu livrari limitate in 2024 din cauza fenomenului meteo El Nino, restrictiilor la export si cerintelor referitoare la majorarea productiei…

- Preturile locuintelor in Germania au inregistrat in trimestrul trei din 2023 cel mai sever declin de cand s-a inceput publicarea datelor, in 2000, majorarea dobanzilor si cresterea costurilor cu materialele afectand piata imobiliara, transmit Reuters și Agerpres.

- Spitalele din Beijing si din nordul Chinei se confrunta cu o crestere a numarului de copii cu boli respiratorii, in conditiile in care tara intra in prima iarna de la relaxarea controalelor stricte din timpul pandemiei de Covid-19, relateaza CNN si Reuters.Timpii de asteptare pentru un consult la medic…