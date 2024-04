Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a autorizat CIA, in 2019, sa declanșeze o operațiune clandestina pe rețelele sociale chinezești cu scopul de a intoarce opinia publica din China impotriva guvernului de la Beijing, conform unor oficiali care au informații directe legate de aceasta operațiune secretizata, dezvaluie Reuters.

- Potrivit informațiilor furnizate de presa de stat chineza și citate de Reuters, o explozie devastatoare a avut loc intr-un restaurant din provincia chineza Hebei, provocand moartea unei persoane și ranirea altor 22 de oameni. In urma exploziei, mașinile au fost grav avariate, iar strazile din jur au…

- Banca de stat VTB din Rusia intentioneaza sa se extinda pe piata chineza, deschizand in viitorul apropiat birouri la Beijing si in alte orase, a anuntat directorul general Andrey Kostin, la o intalnire cu Oleg Kozhemyako, guvernatorul regiunii Primorsky Krai, care are granita cu statul asiatic, transmite…

- Preturile din China au continuat sa scada in luna ianuarie, cand au inregistrat cea mai mare cadere din ultimii 14 ani, potrivit datelor oficiale publicate joi, intr-un moment in care guvernul de la Beijing incearca sa relanseze consumul gospodariilor, transmit agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

- Ministerul chinez de externe a transmis marți ca spera ca toate parțile de la Națiunile Unite care analizeaza situația Chinei in domeniul drepturilor omului vor fi „constructive” și „nepolitizate”. Beijing a facut lobby pentru a-și lauda bilanțul in materie de drepturile omului inainte de reuniunea…

- China, a doua economie mondiala, a inregistrat o crestere de 5,2% in 2023, fata de un avans de 3% in 2022, a anuntat miercuri Biroul National de Statistica din Beijing (NBS), datele fiind in linie cu tinta autoritatilor de aproximativ 5%, partial ca urmare a nivelului scazut din anul precedent, cand…

- China l-a convocat marți pe ambasadorul din Filipine și a avertizat ca țara sa "sa nu se joace cu focul", dupa ce președintele Ferdinand Marcos Jr. l-a felicitat pe președintele ales al Taiwanului, Lai Ching-te, pentru victoria sa in alegeri, scrie Reuters, potrivit Mediafax.China a fost "puternic…

- Tesla va rechema peste 1,6 milioane de vehicule electrice in China, inclusiv modelele S, X, 3 si Y, a anuntat vineri autoritatea de reglementare de la Beijing, din cauza problemelor de software care reprezinta riscuri de siguranta in timpul conducerii, transmit AFP si Reuters."Din acest moment, un…